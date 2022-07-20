Глава администрации Ялты осталась недовольна работой руководителя МБУ «Зеленстрой». Фото: Янина Павленко/Telegram

В Ялте уволен руководитель МБУ «Зеленстрой» Вячеслав Голуб, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Его место занял Александр Григориади - депутат и председатель постоянного комитета по вопросам развития курорта, здравоохранения, экологии и охране окружающей среды городского округа.

- Возлагаю на него большие надежды. Задачи простые, но важные - сохранить и приумножить зеленое богатство наших парков и скверов, поддерживать там порядок. И не допускать их варварского повреждения (примеры, увы, есть), - сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

По ее словам, ситуация в ЖКХ далека от идеала. Выговоры получили заместитель главы администрации, курирующий сферу Игорь Красий, начальник Департамента по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Гаврилец и руководитель МБУ «ДЭУ» Александр Кононцев. Надеюсь.

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