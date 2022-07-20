ФСБ задержала симферопольца, призывавшего к убийствам в соцсетях

Симферопольцу грозит до пяти лет тюрьмы. Фото: скриншот из видео

ФСБ в Крыму задержала симферопольца, призывавшего к убийствам по национальному признаку. Как рассказали в пресс-службе силового ведомства, 37-летний житель пгт Перевальное вел свою деятельность в социальной сети «ВКонтакте».

Как выяснили силовики, крымчанин размещал в соцсети призывы к убийству людей определенных национальностей.

В отношении мужчины завели уголовное дело по второй части статьи 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). За свои экстремистские призывы он может отправиться в тюрьму на пять лет - именно такое максимальное наказание предусматривает санкция статьи.

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