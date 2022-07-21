Погода на 21 июля 2022 года в Крыму и Севастополе: вернулись дожди и грозы

Вода в Черном море прогрелась до +24°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

21 июля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, сохранится и высокая пожарная опасность.

- Зона малоподвижного атмосферного фронта вызовет кратковременные грозовые дожди, местами сильные, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо- западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 14...16°, днем 25...27°.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Днем северо-западный ветер 10-15 м/с., тепло до 24…26°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +22…+28°, северо-восточный ветер 2-9 м/с. Малооблачно, небольшой дождь.

В Евпатории +21…+27°, северо-западный ветер 5-11 м/с. Малооблачно, небольшой дождь, гроза.

В Керчи +22…+24 °, северо-западный ветер 4-7 м/с. Ясно.

В Феодосии +22 …+25°, северный ветер 6-8 м/с. Малооблачно, небольшой дождь.

В Черноморском +21…+24°, северо-западный ветер 5-10 м/с. Малооблачно, небольшой дождь, гроза.

В Джанкое +20…+27°, скорость северо-западного ветра 5-8 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Армянске +20 …+27°, скорость северо-западного ветра 3-7 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

Вода в Черном море прогрелась до +21 …+24°.

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