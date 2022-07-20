В Симферополе начали строительство новой поликлиники за 865 миллионов рублей

В Симферополе началось строительство новой поликлиники Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Симферополе начали строительство новой поликлиники за 865 млн рублей. Срок завершения работ - 2024 год.

- Здесь будут работать 90 сотрудников. 60 кабинетов врачей-терапевтов общей семейной практики, а также будет располагаться лаборатория, койки дневного стационара, кабинет профилактики, кабинет ЗОЖ, процедурный, кабинет компьютерной томографии, рентген, МРТ, - цитирует КИА главврача «Симферопольской городской клинической больницы №7» Светлану Солдатенко.

В медучреждении будут созданы все условиях для маломобильных граждан - пандусы, и напольные дорожки для слабовидящих. На прилегающей территории организуют автостоянку, детская площадка, озеленение.

Ранее КП-Крым писала, что до 2024 года в Симферополе построят две новые поликлиники. Учреждения возведут в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

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