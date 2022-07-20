Где в Симферополе 21 июля отключат электричество

Свет пропадет на время. Фото: архив КП

21 июля Симферополь частично останется без света. Из-за ремонтных работ возникнут перебои с электричеством на 14 улицах и 1 проспекте.

Где не будет света в Симферополе:

с 8.00 до 17.00

- проспект Победы, 290, 312, 215-243

- улицы Ковыльная, 46а; Высотная, 92, 93-107 ; Дарвина, 20-72 , 27-83 ; Бархатовой, 92; Севастопольская, 250А; Целинная, 24-74 , 29-71 ; Димитрова, 38-74 , 33-73 ; Геническая, 1-4; Кубанская, 2; Самохвалова, 2-8 , 1-35 ; Таманская, 2-32 , 1-27 ; Шполянской, 2/4-12 , 3-17 ; Караимская, 16-20 , 11-17 ; Чехова, 17-23.

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