Часть Крыма осталась без воды 21 июля

Без воды жители некоторых райнов Крыма остались до вечера Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Часть районов Крыма осталась без воды 21 июля из-за ремонтных работ на сетях. Как сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма», водоснабжения до вечера не будет на нескольких улицах Красногвардейского района, в Керчи, Феодосии и селе Владиславовка.

В Керчи с 7:30 до 17 часов без воды остались улицы Коммунаров, Данченко, Ягунова, Металлургов Парахина. В Красногвардейском районе полностью от водоснабжения отключили улицу 50 лет Октября. Частично воды не будет у жителей улиц Богдана Хмельницкого и Киевской. Ремонтные работы продлятся с 10 до 20 часов.

С 9 до 17 часов отключение воды грозит жителям улиц Ленина, Желябова, Щорса, Морской, Карантин, Циалковского, Айвазовской и Тимирязева в Феодосии. В Феодосийском районе до 23 июля без воды остался поселок Владиславовка. Как отметили в пресс-службе ГУП «Вода Крыма», там выполняются работы по замене запорный арматуры на сетях водоснабжения. Работы проводятся с 8 до 17 часов. Водоснабжение подается вечернее и ночное время, - уточнили в пресс-службе предприятия.

Жителям Владиславовки, которым необходима вода, осуществляется ее подвоз.