В Керчи за 10,4 млн рублей благоустроят территорию памятника погибшим во время трагедии в политехе

Фото: пресс-служба администрации Керчи

Территорию около памятника погибшим при взрывах и стрельбе в Керченском политехническом колледже будут благоустраивать за 10,4 миллиона рублей.

В распоряжении главы РК Сергея Аксенова сказано, что ООО «Стройгарант» является единственным подрядчиком по муниципальному контракту.

- Предметом контракта является выполнение работ по благоустройству территорий на объекте: «Работы по благоустройству (капитальный ремонт) территории памятника «Они хотели жить», посвященного погибшим в 2018 году в здании колледжа в Керчи», - сказано в тексте документа.

Все работы должны завершиться в этом году.

Напомним, трагическое событие произошло в колледже 17 октября 2018 года. Студент, 18-летний Владислав Росляков, взорвал бомбу в столовой, а потом расстрелял студентов и преподавателей. В тот день погиб 21 человек, еще 67 были травмированы.

Мемориал в память о погибших открыли в октябре 2021 года. Памятник высотой около 6,5 метра отлили из бронзы. Золотыми буквами на монументе выбиты имена погибших студентов и преподавателей колледжа.