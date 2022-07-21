Эксперты рассказали, какие профессии в Крыму самые востребованные

Средняя заработная плата остается на том же уровне, что и год назад – 30 тысяч рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 2022 году на крымском рынке труда произошло много изменений. На сегодняшний день больше вакансий публикуют для работников обслуживающей сферы и логистической отрасли.

Как сообщили в пресс-службе федерального проекта школьной профориентации «Билет в будущее», Крым нуждается в менеджерах, водителях, инженерах и бухгалтерах.

Средняя заработная плата остается на том же уровне, что и год назад – 30 тысяч рублей. При этом специалисты по рекламе могут заработать от 15 до 130 тысяч рублей, бухгалтера – от 15 до 85 тысяч рублей.

- Инженерам готовы заплатить от 15 до 135 тысяч рублей. Водителям платят от 20 до 130 тысяч рублей. Рабочий персонал оценивают ниже всего - от 10 до 40 тысяч рублей. Все зависит от компании, в которую удастся устроиться, и уровня квалификации специалиста, - добавляют специалисты.

Однако намного сложнее в Крыму найти работу пищевому инженеру, проектировщику умной среды, банковскому сотруднику или IT-шнику, так как эти профессии на полуострове мало развиты из-за недостатка профильных компаний и банков.