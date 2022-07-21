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В Симферополе открылся новый офис «Мои Документы» на территории Фонда поддержки предпринимательства Крыма, сообщил министр экономического развития Республики Крым Дмитрий Шеряко.

Новое отделение МФЦ теперь функционирует на улице Севастопольской, 20А.

- Открытие нового офиса «Мои Документы» в Симферополе позволит увеличить доступность оказания государственных услуг и, что немаловажно, сделает процесс их получения более комфортным, - сообщил Шеряко.

Министр уточнил, что работники центра будут оказывать услуги Управления ФНС РК, Министерства внутренних дел по РК, Государственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда РФ по РК и Госкомитета по государственной регистрации и кадастру РК.

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