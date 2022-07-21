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Происшествия21 июля 2022 11:32

В Крыму горе-рыбак попал под уголовное дело, пытаясь обворовать охраняемый водоем

Его улов оценили на 10 тысяч рублей
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: пресс-служба МВД по РК

Фото: пресс-служба МВД по РК

50-летний житель Джанкойского района попал под уголовное дело за вылов форели из охраняемого водоема, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Порыбачить крымчанин решил с наступлением сумерек. Найдя неосвещаемый участок водоема, мужчина спустился поближе к воде и растянул в нем рыболовную сеть. Но забрать добычу не смог - услышал неподалеку чьи-то голоса, и решил, что лучше бросить ношу и уйти, не создавая лишних проблем.

Фото: пресс-служба МВД по РК

Фото: пресс-служба МВД по РК

Оставленную сеть обнаружил местный житель и сообщил в полицию, что из водоема рыбоводческого комплекса неизвестный пытался похитить рыбу на 10 тысяч рублей.

- По данному факту следственным отделом МО МВД России «Джанкойский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1. ст. 158 УК РФ (покушение на кражу), - говорится в сообщении.

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