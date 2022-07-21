ФСБ включила в список террористических крымско-татарскую организацию

Созданный Ислямовым нацбат включен в список террористических организаций Фото: Олег ЗОЛОТО

«Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана», созданный беглым бывшим вице-премьером Крыма Ленуром Ислямовым, включен в список террористических организаций. Об этом сообщается на официальном сайте ФСБ Российской Федерации.

Это уже сороковая организация, которая была включена в Единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в России террористическими.

Верховный суд РФ признал украинский «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» террористическим и запретил его деятельность на территории страны 1 июня этого года.

Националистический батальон Ислямов создал после бегства из Крыма в 2014 году. Скрываясь в Украине, бывший чиновник стал одним из организаторов энергетической и продовольственной блокад полуострова. В декабре 2020 года Верховный суд Республики Крым признал его виновным в подрыве электроопор, повлекшем энергоблокаду региона, и приговорил к 19 годам лишения свободы.

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