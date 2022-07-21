Продано 100% мест: на какие жд-направления из Крыма не осталось билетов

Фото: Анастасия ЖУКОВА

Туристический сезон в Крыму в разгаре, а симферопольский аэропорт по-прежнему остается закрытым из-за введенных ограничений. Отдыхающие пользуются железнодорожным транспортом, практически все билеты на популярные направления раскуплены.

- На август в Крым из Санкт-Петербурга продано 90% мест, а из Москвы – 86%. Из Крыма в Питер проданы все 100% билетов, а в Москву – 99%, - сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «ГрандСервисЭкспресс».

В компании также отметили, что по возможности на рейсы добавляются дополнительные вагоны.

Так, с 16 июля в поезда по направлениям «Санкт-Петербург – Севастополь» и «Санкт-Петербург-Феодосия» и обратно были добавлены по одному купейному вагону. Дополнительные вагоны включили почти на все даты до конца лета.