В Евпатории возобновили работы по реконструкции набережной Терешковой

Фото: Сергей Аксенов

Реконструкция набережной имени Терешковой в Евпатории снова возобновится после длительного простоя. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов у себя в телеграмм-канале.

- В рамках поездки посетил набережную им. Терешковой. К сожалению, работы по реконструкции набережной растянулись на несколько лет. Это неприемлемо. По информации подрядчика, сегодня процесс активизировался, на объекте 75 рабочих и 14 единиц техники. Ведется демонтаж парапета, разбор каркасов подпорной стенки, - написал глава республики.

Он поручил быстро выполнить работы и поэтапно открывать доступ на территорию набережной и к пляжам.

Помимо этого, глава республики отметил, что нужно решать также вопрос с ветхим морским причалом, и демонтировать его, если возникнет такая необходимость. Причальную стенку, которая рядом находится, могут использовать для швартовки малых судов.

Сергей Аксенов заключил, что полностью работы по реконструкции набережной должны завершиться в октябре 2023 года. Общая стоимость работ, по последним данным, оценивается в 1,5 миллиарда рублей.

Напомним, реконструкция набережной в Евпатории началась в апреле 2018 года. Работы планировали завершить к курортному сезону 2019 года. Однако подрядчик не выполнил обязательства и не вернул выделенные средства – 500 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело, и контракт расторгли.