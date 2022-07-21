В евпаторийском парке имени Фрунзе не будут устанавливать аттракционы

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В евпаторийском парке имени Фрунзе не будут строить аттракционы. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, предыдущая администрация заключила инвестсоглашение без учета интересов города.

- По поводу центрального парка «Забава» было принято решение, что инвестиционный проект там не будет реализован. Мы с коллегами сошлись во мнении, что предыдущая администрация заключила инвестсоглашение без учета интересов города. Необходимости в этих аттракционах точно никакого нет, - заявил глава республики.

Сергей Аксенов также предложил заменить в городе бордюры, где нужно установить лавочки и урны, а также покрасить оградки и высадить газоны.