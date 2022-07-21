В Крыму контрактника отправили на год в колонию за самоволку

Фото: скриншот из видео, предоставленного пресс-службой Крымского гарнизонного военного суда

Крымский гарнизонный военный суд приговорил контрактника к реальному тюремному сроку за самовольное оставление воинской части. Как сообщили в пресс-службе суда, в ноябре прошлого года парень должен был вернуться из отпуска, однако, в планах у него такого не было.

Скрывался военнослужащий по всему Крыму, а за время самоволки даже успел угнать автомобиль. В конце апреля беглеца поймали полицейские.

- Подсудимый в суде полностью признал свою вину и пояснил, что не явился на военную службу из отпуска, поскольку желал подольше отдохнуть и провести время с родными, - говорится в сообщении суда.

В отношении контрактника возбудили уголовное дело по четвертой части статьи 337 УК РФ (Самовольное оставление части или места службы). Ближайший год он проведет в колонии-поселении. Стоит отметить, что «уголовка» за угон у парня была прекращена в связи с примирением сторон.