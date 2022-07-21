Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 июля 2022 15:50

Аксенов предложил увековечить память погибших во время спецоперации

Главы администраций должны принять меры в ближайшее время
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Летом в крымских санаториях бесплатно уже отдохнули 120 военных

Летом в крымских санаториях бесплатно уже отдохнули 120 военных

Фото: Александр КОЦ

В рамках благоустройства в Крыму планируют увековечить память военных, погибших в ходе спецоперации, сообщил глава РК Сергей Аксенов во время совещания по проблемным вопросам Евпатории.

- В рамках благоустройства главам администраций принимать меры для увековечивания памяти ребят, которые не вернулись со спецоперации. Они все герои. Гордимся нашими крымчанами, которые выполняли долг. Это улицы, скверы, установка бюстов. Максимально поддерживаем увековечивание памяти ребят, - отметил он.

Заметим, летом в крымских санаториях бесплатно уже отдохнули 120 человек с семьями, которые участвовали в спецоперации и были ранены.