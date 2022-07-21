Аксенов предложил увековечить память погибших во время спецоперации

Летом в крымских санаториях бесплатно уже отдохнули 120 военных Фото: Александр КОЦ

В рамках благоустройства в Крыму планируют увековечить память военных, погибших в ходе спецоперации, сообщил глава РК Сергей Аксенов во время совещания по проблемным вопросам Евпатории.

- В рамках благоустройства главам администраций принимать меры для увековечивания памяти ребят, которые не вернулись со спецоперации. Они все герои. Гордимся нашими крымчанами, которые выполняли долг. Это улицы, скверы, установка бюстов. Максимально поддерживаем увековечивание памяти ребят, - отметил он.

Заметим, летом в крымских санаториях бесплатно уже отдохнули 120 человек с семьями, которые участвовали в спецоперации и были ранены.