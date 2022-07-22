В Симферополе 22 июля свет отключат на 10 улицах

Свет пропадает из-за ремонта электросетей. Фото: архив КП

22 июля небольшая часть Симферополя останется без электричества, потому что энергетики приводят в порядок оборудование. Отключение займет несколько часов – с восьми утра до пяти вечера.

Где в Симферополе отключат электричество 22 июля 2022 года:

- проспект Победы, 290, 312, 215-243

- улицы Целинная, 24-74 , 29-71 ; Димитрова, 38-74 , 33-73 ; Севастопольская, 250А; Геническая, 1-4; Самохвалова, 2-8 , 1-35 ; Кубанская, 2; Таманская, 2-32 , 1-27 ; Шполянской, 2/4-12 , 3-17 ; Караимская, 16-20 , 11-17 ; Чехова, 17-23.

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