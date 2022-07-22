В Крыму бесследно исчез 16-летний житель Феодосии

Сергей Шушканов. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил в соцсети ориентировку на юного крымчанина.

- Пропал Шушканов Сергей Павлович, 16 лет (2006 года рождения), город Феодосия, - сообщили волонтеры, отметив, что уже несколько дней, с 18 июля 2022 года его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: 178 сантиметров рост, худощавого телосложения, русые волосы, серо-зеленые глаза.

Подросток был одет в черную футболку, голубые джинсовые шорты и белые кроссовки.

Если вы видели пропавшего пожалуйста, то будьте добры, сообщите по телефонам:

8 (800)7005452 или 112 (звонок бесплатный).

Кстати, один из пользователей соцсети оставил под постом следующий комментарий:

- Видел этого парнишку в Керчи на автовокзале, где он был с девушкой.

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