Жители крымского села Владиславовка почти месяц живут без воды

Фото: "Крым 24"

Около месяца жители села Владиславовка Кировского района живут без воды. Дело в том, что летом увеличивается нагрузка на сети, в результате запаса местных скважин на всех не хватает. В село организован подвоз воды, однако он быстро расходуется.

- У меня двое маленьких детей. Не могут ни постираться, ни покупать их. Запас есть только, чтобы попить - либо в магазине покупаем, либо набираем у соседей, когда у них появляется вода, - передает «Крым 24» слова местной жительницы.

Да и с подвозом воды тоже не все так гладко. Ее наливают только в емкости с широким гором, в пятилитровый бутыль, например, уже не получится. А чтобы спасти урожай, сельчане запасаются дождевой водой.

Некоторые приноровились запасать питьевую воду по вечерам, когда многие уже ложатся спать, и давление в системе повышается.

Вода во Владиславовку попадает из трех артезианских скважин. По понятным причинам летом их запаса хватает далеко не всем. Для решения проблемы ГБУ РК «Крымское управление водного хозяйства и мелиорации» почти по всем улицам населенного пункта запустило техническую воду, которую можно использовать для полива. Теперь расход питьевой станет меньше.

- Буквально в километре от населенного пункта проходит тракт водоподачи, который в этом году должен быть сдан до Феодосии. Как только он будет передан нам на баланс, мы сможем на 100% обеспечить население водой уже с этого объекта, - цитирует СМИ генерального директора ГУП РК «Вода Крыма» Максима Новика.

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