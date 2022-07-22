В Симферополе отпраздновали 8-летие образования Народного ополчения Крыма

Фото: Крымская газета

В Симферополе 22 июля состоялось торжественное мероприятие, посвященное 8-летию образования Народного ополчения Крыма.

Как пишет Крымская газета, участники возложили цветы к бюсту Дмитрия Пожарского - одного из основателей русского ополчения.

Народное ополчение сыграло важную роль во время проведения мартовского референдума 2014 года о присоединении Крым к России. На сегодняшний день в полку насчитывается более 200 сотрудников, которые работают над задачами, поставленными руководством республики.

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