Поврежденные в 2015 году ЛЭП между Крымом и Херсоном запущены в работу

Фото: Сергей Аксенов/Telegram

Специалистами восстановлены высоковольтные линии электропередач «Каховская - Джанкой» и «Каховская - Островская», которые соединяли крымскую сеть с энергосистемой Херсонской и Запорожской областей.

- Проведенные работы позволят обеспечить возможность параллельной работы единой энергосистемы России и энергосистем Херсонской и Запорожской областей с перетоком активной мощности в объеме 600 МВт, - цитирует КИА главу Минэнерго Российской Федерации Николая Шульгинова.

Напомним, в ноябре 2015 года националисты подорвали опоры ЛЭП в Херсонской области, по которым в Крым поставлялось более 80% электроэнергии. Тогда около двух миллионов жителей полуострова остались без электроснабжения. Так началась энергоблокада Крыма. Блэкаут продлился вплоть до марта 2016 года, когда заработал энергомост из Кубани.

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