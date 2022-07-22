Пострадавшими в результате летних потопов в Крыму признаны 2 500 человек Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Пострадавшими в результате потопов в Крыму признаны 2 500 человек, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, в Симферополе пострадавшими признаны 625 человек (340 получили выплаты), в Симферопольском районе - 1750 (502 получили выплаты), в Белогорском районе - 217 (187 человек получили выплаты.

- Кроме того, ожидается, что в Симферопольском районе число пострадавших жителей вырастет до трех тысяч из-за того, что существуют сложности с подтверждением проживания в пострадавших домовладениях, - сообщил Аксенов.

Он напомнил, что выплаты компенсаций за пострадавшие автомобили будут производиться из внебюджетных источников после оценки ущерба.

Напомним, сильные ливни обрушились на Крым 26-27 июня. Обильные осадки спровоцировали сильные подтопления в некоторых районах полуострова. Больше всего пострадали Симферопольский и Бахчисарайский районы. Ввиду сложившейся ситуации в республике был введет режим ЧС регионального масштаба.

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