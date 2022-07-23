Крымские спасатели 7 часов искали заблудившегося в горах

Мужчину искали под проливным дождем. Фото: ГКУ РК «КРЫМ-СПАС»/VK

Крымские горы стали ловушкой для 70-летнего мужчины, который решил подышать свежим воздухом и полюбоваться природными пейзажами.

Когда спасателям стало известно, что в окрестностях Судака заблудился человек, то они тут же отправились на помощь.

- С пострадавшим установили телефонный контакт, однако он абсолютно не ориентировался на местности, - сообщили в пресс-службе аварийно- спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ - СПАС».

Для большей эффективности к поиску привлекли сотрудников Старокрымского лесоохотничьего хозяйства.

Дороги размыл сильный ливень. Фото: ГКУ РК «КРЫМ-СПАС»/VK

Несмотря на сильный ливень, размытые дождями горные дороги, участники поиска 7 часов подряд прочесывали местность, чтобы найти заблудившегося. Когда бедолагу нашли, то он был сильно вымокшим и замерзшим. Пожилой мужчина с трудом передвигался, потому что попал на сыпучие грунты.

- Спасатели провели с ним профилактическую разъяснительную беседу. В медицинской помощи он не нуждался, был доставлен в город Судак по месту его проживания, - отметили в чрезвычайном ведомстве.

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