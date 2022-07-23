В Симферополе торжественно встретили участников спецоперации на Украине

Глава РК поблагодарил участников спецоперации. Фото: Сергей Аксенов/VK

В столицу региона прибыли сотрудники сводного подразделения Южного округа Росгвардии, которые принимали участие в специальной военной операции. Героям устроили торжественную встречу с духовым оркестром, митингом и награждением.

- Долг каждого мужчины всегда быть готовым к защите своей Родины. Когда пришло время, вы доказали, что вы - настоящие мужчины. Крымчане никогда не сомневались в вас, в нашем Президенте и Вооруженных Силах России, - обратился со словами приветствия к вернувшимся Глава РК Сергей Аксенов.- Гордимся нашими воинами, которые с честью и достоинством выполнили все поставленные боевые задачи!

Руководитель региона отметил, что все без исключения участники спецоперации – настоящие герои.

- Мы всегда будем помнить тех, кто не вернулся домой с поля боя. Вечная им память и Царствие небесное! – подчеркнул глава.

И руководство, и простые жители Крыма всячески поддерживают тех, кто борется с нацизмом на территории Украины. Для беженцев и жителей Донбасса на полуострове идет работа по сбору гуманитарной помощи.

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