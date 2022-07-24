Власти Симферополя выписали штрафы на полмиллиона рублей

В результате заседания комиссии вынесены следующие решения: наложение штрафа – 116, предупреждение - 22, прекращение – 8. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Симферопольской административной комиссии рассмотрели 149 материалов об административных правонарушениях и назначили штрафы на сумму 486 000 рублей, сообщили в пресс-службе мэрии крымской столицы.

Все нарушения касались стоянки транспортных средств в неположенных местах, складирования мусора и памятников в непредназначенных для этого местах, слива хозяйственно-бытовых стоков и нарушений тишины.

- Большая часть - 86 административных протоколов – касались незаконной торговли.

В отношении граждан, которые осуществляли торговлю в местах, непредусмотренных для этих целей, составлены протоколы и вынесены постановления о наложении штрафных санкций, - отметили в администрации города.

Так, в результате заседания комиссии вынесены следующие решения: наложение штрафа – 116, предупреждение - 22, прекращение – 8.