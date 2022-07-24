За последние сутки в Крыму выявили 62 заболевших коронавирусом

Количество выздоровевших на полуострове составляет 22 человека
Фото: Архив "КП"
В Крыму, по данным регионального минздрава республики, за последние сутки выявили 62 заболевших коронавируса.
Так, всего с начала пандемии выявлено 184 772 заболевших Covid-19.
- За истекшие сутки госпитализировано 8 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 59 251 человек, - отметили в ведомстве.
За последние сутки количество выздоровевших на полуострове составляет 22 человека, а за весь период – 177 438.