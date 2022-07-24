В Судаке несовершеннолетний водитель вместе с пассажиром упали в овраг на квадроцикле

Неопытный водитель и девушка получили травмы, их доставили в местную больницу Фото: Александра Тимощенко

На выходных в Судаке семнадцатилетний водитель квадроцикла без прав упал в овраг вместе с 18-летней пассажиркой, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Все случилось 22 июля, когда несовершеннолетний парень вместе с подругой решили покататься на квадроцикле по грунтовой дороге недалеко от мыса «Меганом». Из-за неопытности крымчанин не справился с управлением и съехал в овраг.

- 17-летний водитель квадроцикла, не имеющий прав управления транспортным средством, двигаясь по грунтовой дороге в районе мыса «Меганом» вне приспособленной для движения автомобилей и пешеходов, не справился с управлением и совершил съезд в овраг, - сообщили в пресс-службе МВД.

Неопытный водитель и девушка получили травмы, их доставили в местную больницу. На парня составили административный протокол за вождение транспортным средством без соответствующего удостоверения. Ему грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Сотрудники полиции выясняют причины произошедшего.