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Общество24 июля 2022 14:36

С 30 июля в Симферополе заработает школьная ярмарка

Она продлится до 4 сентября
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
В прошлом году школьная ярмарка начала работать с 2 августа

В прошлом году школьная ярмарка начала работать с 2 августа

Фото: Архив "КП"

В Симферополе с 30 июля откроется школьная ярмарка. Как сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев, она продлится до 4 сентября.

В этом года базар будет расположен вдоль реки Салгир от проспекта до музыкального училища имени Чайковского.

- В этом году у нас тоже будет. С 30 июля до 4 сентября. Будет работать на набережной реки Салгир на участке от проспекта Кирова до музучилища. Комфортная локация. Думаю, всем там будет удобно, - отметил глава города.

Напомним, в прошлом году школьная ярмарка начала работать с 2 августа до 3 сентября в сквере имени Тренева по улице Севастопольской. Тогда принадлежности для школьников продавали около ста торговых точек.