Грозовые дожди снова придут в Крым в ближайшие дни

Из-за падения рекламных щитов, столбов и деревьев жителям и гостям полуострова стоит быть осторожными Фото: Архив "КП"

Из-за прохождения холодного атмосферного фронта в ближайшие дни в Крым придут сильные грозовые дожди, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РК со ссылкой на Крымский гидрометцентр.

- В связи с прохождением холодного атмосферного фронта днём и до конца суток 25 июля, 26 июля в Крыму ожидаются: местами сильные ливни, в дневные часы с градом, грозы, шквал 20-25 метров в секунду, - отметили в ведомстве.

Также из-за перемены погодных условий возможно возникновение ЧС, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, ДТП.

Из-за падения рекламных щитов, столбов и деревьев жителям и гостям полуострова стоит быть осторожными, так как в ближайшие дни возникает угроза жизни и здоровью населения

- Существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни», - добавили в МЧС.