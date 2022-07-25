За год в Симферополе переложили 30 километров водопроводных сетей

В Симферополе за год переложили 30 км сетей за прошедший год Фото: Архив "КП"

В крымской столице за минувший год переложили 30 километров изношенных водопроводных сетей, что позволило снизить потерю воды на 10%.

- Мы точечно выбираем проблемные участки и определяем их с таким расчетом, чтобы они давали максимальный результат. Идет от большего к меньшему, меняем сети на наиболее аварийных участках, серьезно снижая потери, - рассказал генеральный директор предприятия «Вода Крыма» Максим Новик в эфире радио «Спутник в Крыму».

На замену городских сетей водоснабжения предусмотрено 2,4 миллиарда рублей на два года. В настоящее время завершаются работы на улице 51-Армии.

По словам Новика, находить скрытые утечки помогает роботизированная передвижная лаборатория, которая определяет место аварии с точностью до 10 сантиметров.

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