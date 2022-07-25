В Крыму и Севастополе 25 июля выявлено 79 случаев заболевания COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Олег ЗОЛОТО

По состоянию на 25 июля на территории Республики Крым выявлено 53 случая новой коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 184 825. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 7 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 59 258 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 47 человек, выздоровевших за весь период - 177 485, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в городе-герое выявили 26 новых случаев заболевания COVID-19, 85 433 - с начала пандемии.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 7 человек. Выписан 1 пациент. На данный момент в больницах находится 62 пациента, из них 24 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Смертей от коронавируса за последние 24 часа в городе не зарегистрировано.

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