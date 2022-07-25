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Общество25 июля 2022 7:35

В Крыму и Севастополе 25 июля выявлено 79 случаев заболевания COVID-19

На территории Республики Крым выявлено 53 случая коронавируса
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

Фото: Олег ЗОЛОТО

По состоянию на 25 июля на территории Республики Крым выявлено 53 случая новой коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 184 825. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 7 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 59 258 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 47 человек, выздоровевших за весь период - 177 485, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в городе-герое выявили 26 новых случаев заболевания COVID-19, 85 433 - с начала пандемии.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 7 человек. Выписан 1 пациент. На данный момент в больницах находится 62 пациента, из них 24 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Смертей от коронавируса за последние 24 часа в городе не зарегистрировано.

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