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Общество25 июля 2022 11:32

В Крыму владельцу СТО, где не обслужили военных, дали сутки на снос постройки

Объект оказался незаконным
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Владельцу СТО в Красногвардейском районе, где не обслужили военных, дали сутки на снос постройки

Владельцу СТО в Красногвардейском районе, где не обслужили военных, дали сутки на снос постройки

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Владельцу СТО в Красногвардейском районе, где не обслужили военных, дали сутки на снос постройки. Объект оказался незаконным.

- Предпринимателю давалось время, чтобы сделать это самостоятельно - в общей сложности 26 рабочих дней. Он ничего не сделал, - цитирует «Крым 24» главу Красногвардейского сельского поселения - председателя Красногвардейского сельского совета Анатолия Ерохина.

Напомним, в середине июня в соцсетях появилось записанное одним из военных видео, из которого следует, что им отказали в ремонте колеса, даже за деньги, якобы аргументируя это тем, что «военным не помогают».

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