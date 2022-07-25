В Крыму владельцу СТО, где не обслужили военных, дали сутки на снос постройки

Владельцу СТО в Красногвардейском районе, где не обслужили военных, дали сутки на снос постройки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Владельцу СТО в Красногвардейском районе, где не обслужили военных, дали сутки на снос постройки. Объект оказался незаконным.

- Предпринимателю давалось время, чтобы сделать это самостоятельно - в общей сложности 26 рабочих дней. Он ничего не сделал, - цитирует «Крым 24» главу Красногвардейского сельского поселения - председателя Красногвардейского сельского совета Анатолия Ерохина.

Напомним, в середине июня в соцсетях появилось записанное одним из военных видео, из которого следует, что им отказали в ремонте колеса, даже за деньги, якобы аргументируя это тем, что «военным не помогают».

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стал свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50