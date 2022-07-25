На предстоящих выходных в Крыму ожидается до +36 градусов

С середины недели лето в Крыму начнет набирать обороты Фото: Алексей БУЛАТОВ

На предстоящих выходных в Крым вернется жара. В понедельник ночью ожидается 15-20 градусов тепла, во вторник будет прохладнее, однако дальше лето будет только набирать обороты.

- Днем Крым попадет в теплый сектор атлантического циклона, поэтому местами разверзнутся небеса, прольются скоротечные дожди с грозами, но без экстремальной погоды. Ветер западный 4-9 м/с, температура воздуха 25-30 градусов тепла, - сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в интервью «Спутник в Крыму».

В ночь на вторник ожидается дождь. Ночью температура воздуха опустится до 13-18 градусов, днем столбики термометров покажут 26-30 градусов тепла. Со среды и до конца недели на полуострове будет господствовать очаг высокого атмосферного давления: в среду ночью ожидается 14-19 градусов тепла, днем 28-33, в четверг ночью до плюс 20, днем до плюс 35 градусов.

К концу недели воздух прогреется до 17-22 градусов тепла ночью и до 31-36 градусов тепла днем.

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