Дмитрий Певцов подписал петицию об отмене концертов Киркорова в Крыму

Дмитрий Певцов подписал петицию против концертов Филиппа Киркорова в Крыму Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов присоединился к акции против выступления Филиппа Киркорова в Крыму. У себя в Telegram Певцов сообщил, что подписал петицию об отмене концертов короля отечественной поп-музыки в Ялте и Феодосии, назвав это «мерзостью». Подписи, напомним, собирали в ялтинских храмах. Свой автограф Песков поставил в храме Александра Невского.

- Я поставил свою подпись вместе с сотнями людей, подписавшихся под этой петицией в храме Александра Невского в Ялте. Совершенно согласен, что этой мерзости не должно быть на российской эстраде,- заявил Певцов .

Напомним, «Союз православных граждан Тавриды» организовал сбор подписей за отмену концертов Филиппа Киркорова в Крыму из-за его номера с крестом на песню «Мария Магдалена». Обращение направили руководству Крыма и министру культуры республики.

Отдельное обращение к митрополиту Симферопольскому и Крымскому Лазарю с просьбой содействовать отмене концертов певца в городах Крыма направило ялтинское казачье общество «Станица Донская».

Концерт Филиппа Киркорова в Феодосии запланирован на 26 июля, в Ялте 27 июля. Как сообщили «КП-Крым» в кассе феодосийского концертного зала «Звездный», выступление певца состоится и об отмене речь не идет.

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