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Экономика26 июля 2022 9:48

Подрядчик обещает закончить реконструкцию Ханского дворца в Крыму в ноябре 2023 года

На данный момент к работам привлечено достаточное число людей и техники
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: Сергей Аксенов/vk

Фото: Сергей Аксенов/vk

Реконструкцию объектов Ханского дворца в Бахчисарае подрядчик планирует закончить в ноябре 2023 года, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

- На данный момент к работам привлечено достаточное число людей и техники. Это уникальный объект, замечательный памятник истории. Наша задача - сохранить и преумножить для будущих поколений богатое культурное наследие Крыма, - написал глава республики в своем telegram-канале.

Напомним, историческому строению намерены вернуть первоначальный облик. Ханский дворец - это уникальный в своем роде памятник с точки зрения традиций и культуры крымско-татарского народа.

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