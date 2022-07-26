Поврежденный из-за паводков мост через реку Альма в Бахчисарайском районе закрыт

Фото: Юрий Гоцанюк/Telegram

Мост через реку Альма в селе Новопавловка Бахчисарайского района закрыт для автомобильного движения. Он пострадал во время паводков. Местные жители добираются к домам через реку.

- После прохождения паводка произошел существенный размыв подмостового русла и деревянных свай. На сегодня мост закрыт. Автомобильный транспорт и рейсовые автобусы «Симферополь-Бахчисарай» едут по федеральной трассе «Таврида», - сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

В следующий понедельник объект обследуют специалисты. Чтобы восстановить мостовое сооружение, нужно будет реконструировать конструкции размытой опоры и подмостового русла на выходе сооружения.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стал свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50