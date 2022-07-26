Минздрав вернул антиковидные меры в больницы и поликлиники Крыма

Минздрав возобновляет противоэпидемический режим в лечебных заведениях Фото: Александра Тимощенко

Министерство здравоохранения республики вернуло противоэпидемический режим в больницы и поликлиники Крыма. Из-за распространения коронавируса на входе в медицинские учреждения пациентам снова будут измерять температуру, разделять потоки больных и напоминать о необходимости соблюдать масочный режим. Об этом со ссылкой на главу Минздрава Константина Скорупского сообщает пресс-служба ведомства.

- Главным врачам поручено усилить контроль за обеспечением термометрии на входе в лечебные учреждения, соблюдением масочного режима, социальной дистанции и гигиены рук для пациентов. В обязательном порядке должно быть организовано разделение потоков соматических больных и больных с подозрением на различные острые инфекционные заболевания, - сообщил министр.

Крымчанам, которые находятся в группе риска по заболеванию COVID-19, снова рекомендуют использовать маски и антисептики при нахождении в общественных местах. Кроме того глава Минздрава напомнил о необходимости ревакцинации от коронавируса.

Напомним, масочный режим в Крыму отметили с 6 июня. С тех пор мера носит рекомендательный, а не обязательный характер.

Кроме того, с 1 июля Роспотребнадзор снял все введенные из-за пандемии коронавируса ограничения.

За минувшие сутки, по информации Министерства здравоохранения РК, в Крыму коронавирусом заболели 59 человек.

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