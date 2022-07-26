В Симферополе за 90 млн рублей продают кинотеатр имени Шевченко

Фото: Авито

Собственники кинотеатра им. Т.Г Шевченко в Симферополе выставили здание на продажу. На популярном сервисе «Авито» размещено объявление, в котором говорится, что за 90 миллионов рублей продается здание общей площадью 1837 квадратных метров.

Также указано, что высота потолков - 4 метра, отделка офисная, имеется автономное отопление.

Стоит отметить, что продается не просто здание, а «готовый бизнес», как сообщается в объявлении.

Новый собственник получит пять кинозалов («Рубин», «Аквамарин», «Антрацит», «Сапфир» и «Топаз» общей вместимостью 607 мест).