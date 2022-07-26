Филипп Киркоров посетил военный госпиталь в Феодосии

Филипп Киркоров даст два концерта в Крыму Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Филипп Киркоров посетил военно-морской клинический госпиталь Министерства обороны в Феодосии. Там, в частности, проходят реабилитацию военные, получившие ранения в спецоперации на Украине. Ранее певец опубликовал видео, на котором пригласил военных на свои концерты в Крыму.

Как сообщают осведомленные пользователи Telegram-каналов, поп-король российской эстрады привез в госпиталь бесплатные билеты на свое сегодняшнее выступление в Феодосии.

Сам Филипп Киркоров никак не комментировал свою встречу с военными. У себя на страничке в соцсети он лишь опубликовал видео с чемоданом на фоне каменной остановки с надписью «Феодосия».

- Прибыл, - подписал певец.

Напомним, православная общественность и ялтинские казаки накануне потребовали отменить концерты поп-короля в Крыму из-за его номера на кресте под песню «Мария Магдалена».

Тем не менее организаторы тура сообщили, что речь об отмене концертов певца не идет.

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