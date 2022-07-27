В Крыму и Севастополе 27 июля выявлено 73 случая COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Олег ЗОЛОТО

По состоянию на утро 27 июля на территории Республики Крым выявили 67 случаев новой коронавирусной инфекции, 184 951 - с начала пандемии.

- За истекшие сутки госпитализировано 7 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 59 270 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 35 человек, выздоровевших за весь период - 177 585. Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За последние сутки в Севастополе выявили 6 новых случаев заболевания COVID-19, 85 459 - с начала пандемии. Об этом сообщается на сайте городского правительства.

- Выписаны 16 пациентов. На данный момент в больницах находится 71 пациент, из них 37 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки от коронавируса в городе умер один человек в возрасте 84 лет.

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