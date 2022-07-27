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Здоровье27 июля 2022 7:48

В Крыму и Севастополе 27 июля выявлено 73 случая COVID-19

На территории Республики Крым за сутки зафиксировали 67 новых заболевших
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

Фото: Олег ЗОЛОТО

По состоянию на утро 27 июля на территории Республики Крым выявили 67 случаев новой коронавирусной инфекции, 184 951 - с начала пандемии.

- За истекшие сутки госпитализировано 7 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 59 270 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 35 человек, выздоровевших за весь период - 177 585. Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса.

Данные Минздрава РК

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За последние сутки в Севастополе выявили 6 новых случаев заболевания COVID-19, 85 459 - с начала пандемии. Об этом сообщается на сайте городского правительства.

- Выписаны 16 пациентов. На данный момент в больницах находится 71 пациент, из них 37 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки от коронавируса в городе умер один человек в возрасте 84 лет.

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