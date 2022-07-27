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Происшествия27 июля 2022 9:07

Бывший зэк с 30-летним стажем избил крымчанку ради 10 тысяч рублей

С целью наживы мужчина проник в дом к своей жертве и угрожал ей ножом
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: пресс-служба прокуратуры Республики Крым

Фото: пресс-служба прокуратуры Республики Крым

Бывший зэк с 30-летним стажем избил крымчанку ради 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Фото: пресс-служба прокуратуры Республики Крым

Фото: пресс-служба прокуратуры Республики Крым

Ночью в селе Литвиненково Белогорского района мужчина залез в чужой дом с целью ограбления. Избив застигнувшую его врасплох хозяйку, преступник, угрожая ножом, потребовал от нее деньги. Получив 10 тыс. рублей и прихватив кой-какие ценные вещи, мужчина скрылся.

- Следует отметить, что ранее мужчина был неоднократно судим и в общей сложности отбыл в местах лишения свободы более 30 лет. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Белогорский районный суд для рассмотрения по существу, - говорится в сообщении.

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