Мэр Феодосии подал в отставку

Андрей Лебедев по рекомендации главы Крыма уволился по собственному желанию. Фото: Андрей Лебедев/VK

Глава администрации Феодосии Андрей Лебедев подал в отставку. Об этом у себя в Telegram сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

-Встретился с главой администрации Феодосии Андреем Викторовичем Лебедевым. По итогам встречи Андрей Викторович, следуя моей рекомендации, написал заявление об увольнении по собственному желанию. Руководству города было дано время на устранение выявленных недостатков, но результаты этой работы нельзя признать удовлетворительными,- написал Аксенов.

Напомним, ранее Сергей Аксенов подверг резкой критике работу феодосийских властей и пригрозил увольнением главе администрации Андрею Лебедеву.

По словам главы республики, эффективность работы местного депутатского корпуса не имеет никаких результатов. Навести порядок в Феодосии удалось только после привлечения к уборке улиц более тысячи добровольцев. Аксенов потребовал «удержать» наведенный порядок и анонсировал «штрафбат» для мера Феодосии.

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