За дискредитацию армии РФ крымчанке грозит до 100 тысяч рублей штрафа

Материал об административном правонарушении направлен в Керченский городской суд Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Штраф за дискредитацию вооруженных сил РФ грозит 45-летней жительнице Керчи, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Женщина размещала на своей странице в соцсети ссылки на видеозаписи, которые своим содержанием дискредитируют вооруженные силы Российской Федерации.

- В отношении правонарушительницы составлен административный протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования вооруженных сил РФ и в указанных целях), - говорится в сообщении.

Максимальный размер штрафа за подобное правонарушение, который может грозить крымчанке, - 100 тысяч рублей.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стал свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50