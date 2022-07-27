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Происшествия27 июля 2022 10:50

За дискредитацию армии РФ крымчанке грозит до 100 тысяч рублей штрафа

Женщина размещала в соцсети ссылки на видео, которые своим содержанием дискредитируют вооруженные силы
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Материал об административном правонарушении направлен в Керченский городской суд

Материал об административном правонарушении направлен в Керченский городской суд

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Штраф за дискредитацию вооруженных сил РФ грозит 45-летней жительнице Керчи, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Женщина размещала на своей странице в соцсети ссылки на видеозаписи, которые своим содержанием дискредитируют вооруженные силы Российской Федерации.

- В отношении правонарушительницы составлен административный протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования вооруженных сил РФ и в указанных целях), - говорится в сообщении.

Максимальный размер штрафа за подобное правонарушение, который может грозить крымчанке, - 100 тысяч рублей.

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