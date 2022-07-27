Воды не будет по указанным адресам временно Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Десятки улиц Симферополя останутся без воды 1-2 августа из-за работ по переустройству сетей холодного водоснабжения, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

С 23.00 часов 1 августа по 13.00 часов 2 августа будет ограничено водоснабжение по адресам: микрорайон Битак, микрорайон Чукурча, улица М.Залки, улица Киевская (частично), улица 51-й Армии, улица Гурзуфская (частично), улица Коцюбинского, улица Суходольная, улица Буденного, улица Лебедева, улица и переулок Ладыгина, улица и переулок Щорса.

Тоже же касается и таких адресов: улица Чапаева, улица Фурманова, улица Бетховена, улица Бабушкина, улица Солнечная, улица Битакская, улица Федько, улица Снайперов, улица Комсомольская, улица Крупской, улица Стахановцев, улица Блюхера, улица и переулок Скрипниченко, улица Грибоедова, улица Рубцова, улица Левкина, улица Смирнова, улица Терлецкая, улица Федотова, Юный переулок, Вольный переулок, Гравийный переулок, улица Чайковского, Клинический переулок, Ялтинский переулок, улица и переулок Шмидта (частично), а также прилегающие улицы и переулки.

Ранее сообщалось, где в Симферополе 27 июля отключат свет. На Крымском полуострове ремонтируют электросети.

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