Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика27 июля 2022 12:20

Минобороны РФ запустило регулярную паромную линию «Ейск - Мариуполь»

По ней будут доставлять грузы для восстановления инфраструктуры ДНР и ЛНР
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: скриншот из видео/пресс-служба Минобороны РФ

Фото: скриншот из видео/пресс-служба Минобороны РФ

Минобороны РФ запустило регулярную паромную линию «Ейск - Мариуполь», по которой будут доставлять грузы для восстановления инфраструктуры ДНР и ЛНР, сообщили в пресс-службе военного ведомства.

- Маршрут будет использован для доставки различных грузов, необходимых для восстановления инфраструктуры Мариуполя и других населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик, - говорится в сообщении.

Паром вмещает до 700 тонн грузов, в том числе до 20-ти автомобильных фур и более 130 пассажиров. Предполагается, что паром будет совершать один кругорейс в сутки.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стал свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50