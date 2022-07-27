Фото: скриншот из видео/пресс-служба Минобороны РФ

Минобороны РФ запустило регулярную паромную линию «Ейск - Мариуполь», по которой будут доставлять грузы для восстановления инфраструктуры ДНР и ЛНР, сообщили в пресс-службе военного ведомства.

- Маршрут будет использован для доставки различных грузов, необходимых для восстановления инфраструктуры Мариуполя и других населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик, - говорится в сообщении.

Паром вмещает до 700 тонн грузов, в том числе до 20-ти автомобильных фур и более 130 пассажиров. Предполагается, что паром будет совершать один кругорейс в сутки.

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