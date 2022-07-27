Украинец проведет 5,5 лет колонии за «минирование» здания Роспотребнадзора в Крыму

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Гражданин Украины получил 5,5 лет колонии общего режима за ложное сообщение о минировании здания Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

Как сообщили в пресс-службе РФ по РК и Севастополю, Александр Иваник отправил сообщение о наличии взрывчатых веществ на территории учреждения Роспотреба и прилегающей территории 12 октября 2021 года.

- В ходе осмотра здания Роспотребнадзора и прилегающей территории взрывчатых веществ, взрывных устройств и иных взрывоопасных предметов не обнаружено, - уточнили в пресс-службе.

Украинца позже задержали, он признал вину и рассказал, что отправил анонимное сообщение, чтобы дестабилизировать работу органов власти.

За совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»), мужчину приговорили к 5,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.