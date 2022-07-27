В Симферополе 28 июля отключат свет на 18 улицах

Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив КП

28 июля часть столицы Республики Крым останется без электричества. В Симферополе из-за ремонтных работ энергетики частично обесточат 18 улиц и один проспект.

Где отключат электричество

СИМФЕРОПОЛЬ с 8.00 до 17.00:

- проспект Победы, 76-122, 290, 312, 215-243

- улицы Целинная, 24-74 , 29-71 ; Димитрова, 38-74 , 33-73 ; Севастопольская, 250А; Геническая, 1-4; Самохвалова, 2-8 , 1-35 ; Кубанская, 2; Таманская, 2-32 , 1-27 ; Караимская, 16-20 , 11-17 ; Чехова, 17-23 ; Дачная, 6-16 ; Перегонец, 4-18 , 1-19 ; Совхозная, 4-4а, 21; Луговая, 6; Бородина/ Тепличная; Дальняя, 2-24 , 1-7 ; Хачатряна, 2-50 , 1-45 ; Гайдара, 2, 4.

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