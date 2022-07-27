Мост в Инкермане отремонтируют до конца года

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Ремонт путепровода в Инкермане завершат до конца текущего года. Как сообщили в пресс-службе правительства Севастополя, работы ведутся с опережением графика.

- На объекте уже переложили электрические коммуникации, выполняют замену водопроводных сетей, - говорится в сообщении.

На время ремонта моста в Инкермане объехать участок можно по улице Яблочкова. Подрядчик регулирует движение с 6:00 до 22:00 в ручном режиме.

Как добавили в пресс-службе правительства Севастополя, транспортная развязка на Ялтинском кольце будет запущена к началу октября.

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