В Крыму археологи нашли уникальный жертвенный стол

Археологическая экспедиция работает вблизи Керчи. Фото: Артезианская археологическая экспедиция (ААЭ)

Крымский полуостров богат на исторические объекты, которые старательно ищут и изучают археологи.

И вот очередная новость с полей – на раскопках у керченского села Чистополье найден фрагмент жертвенного стола. Уникальная находка весит около трех сотен кило.

Фрагмент жертвенного стола из мрамора может много рассказать специалистам. Фото: Артезианская археологическая экспедиция (ААЭ)

- Можно сказать, что открыт алтарь и части разбитого жертвенного стола. Жертвы могли быть кровавые и бескровные. Каким языческим богам поклонялись пока остается только догадываться. Надпись на нем старательно сбита еще в античное время. Но алтарь царского уровня по стоимости и изготовлению, - такое сообщение появилось в паблике Артезианская археологическая экспедиция (ААЭ).

Археологам пришлось немало потрудиться, чтобы найти что-то интересное. Фото: Артезианская археологическая экспедиция (ААЭ)

Эксперты предположили, что артефакт скорее всего привезли из Греции. Сделан он из мрамора острова Парос.

- Сохранились на плитах метки каменотесов для облегчения сбора алтаря на месте. Известен его размер – 5,00х3,80 метра, - отмечают археологи, рассказывая, что алтарь античные мастера украсили рельефными изображениями в ионическом стиле и скульптурными композициями. Сами плиты скрепили железными штырями, а щели залили свинцом. Но в средневековье вся эта красота была разбита.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50