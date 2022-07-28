Суд в Крыму вынес приговор руководителям стройфирмы за хищение 70 млн рублей

Руководители стройфирмы, похитившие 73 млн руб, осуждены в Крыму Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Крыму трое руководителей одной строительной фирмы признаны виновными в хищении крупной суммы при реализации госконтракта, сообщили в пресс-службе крымского Следкома.

С 2015 по 2016 год подсудимые отказались подключать установленный ими модульный детсад к коммуникациям, обманом похитили деньги, выделенные на строительство многоквартирного жилого дома для ветеранов ВОВ и инвалидов. Кроме того, заключив с гражданами договоры участия в долевом строительстве, они возвели непригодное для жизни здание.

Своими действиями они причинили ущерб федеральному и муниципальному бюджетам на 70 миллионов рублей.

- Один из подсудимых, будучи заместителем директора по строительству данной фирмы, передал через посредника взятку в размере 300 тысяч рублей начальнику одного из управлений администрации Алушты за общее покровительство при выполнении работ по муниципальным контрактам, - говорится в сообщении.

Один из подсудимых получил 7,5 лет исправительной колонии строгого режима, его коллеги - 6 лет и 4 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима соответственно. Всем осужденным назначено также дополнительное наказание в виде штрафа в размере от 100 до 300 тысяч рублей.

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